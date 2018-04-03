Herkes spor yapacak

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve gençleri spora teşvik etmeye devam ediyor. Türkiye'de ilk olarak Okullar Ligi'ni hayata geçiren, amatör sporculara malzeme yardımı yapan Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerdeki öğrencilere spor malzemesi desteği sağlıyor. 12 BİN SPOR MALZEMESİ
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 'Bir Mahalle Okulu Bir Umut, Umuda Doğru Yolculuk' projesiyle binlerce öğrenciyi sporla tanıştırdı. Antalya
'nın 19 ilçesi ziyaret edilerek, imkanları kısıtlı olan mahalle okullarına spor malzemesi yardımında bulunuldu. 95 mahalle okulunda 3 bin 267 öğrenciye 4 yılda 12 bin adet spor malzemesi hediye edildi. ALTYAPI OLUŞTURULDU
Spor Hizmetleri Şube Müdürü Mustafa Mutlu, "Kırsal mahallelerde zor şartlar altında eğitim gören öğrencilerimizin, futbol, basketbol, voleybol topları, sweatshirt, kapri, spor ayakkabısı, satranç, çanta, tişört, şapka ihtiyaçlarını giderdik. Kentimizin spor altyapısına, öğrencilerimizin başarısına katkıda bulunduk" dedi.