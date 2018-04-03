Komutana hapis cezası verildi

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde meydana gelen ve bir astsubayın hayatını kaybettiği, bir astsubayın da yaralandığı trafik kazasıyla ilgili dava sonuçlandı. Kaza anında otomobili kullanan ve alkollü olduğu tespit edilen dönemin Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ufuk Aruk'a 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. DİREĞE ÇARPMIŞTI
2016 yılının Ekim ayında meydana gelen kazada Binbaşı Ufuk Aruk'un kullandığı otomobil, elektrik direğine çarpmış, otomobilde bulunan Jandarma Astsubay Osman Tarık Karagül hayatını kaybederken, Jandarma Astsubay Nedim Uncu yaralanmıştı. Aruk hakkında Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, Ufuk Aruk'un 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına, sanığın sonuçlarını öngörmesine rağmen olayın gerçekleşmesi nedeniyle cezasının 5/12 oranında artırılarak 6 yıl 4 ay 15 güne çıkarılmasına karar verdi. Mahkeme, cezada 1/6 oranında indirim yaparak Ufuk Aruk'a toplam 5 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası verdi.