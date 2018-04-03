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Manavgat’ta rüzgarı esti

’nın Manavgat ilçesi’nde lerin Türküsü Gecesi, düzenlendi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018 11:36
Manavgat’ta yörük rüzgarı esti

tarafından düzenlenen gecede, Köktürkler Türk Topluluğu izleyenlere muhteşem bir gecesi yaşattı. Ercan Günay'ın koro şefliğini yaptığı geceye, Manavgatlı vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Gecede Antalya yöresi başta olmak üzere çeşitli yörelerden 'Çay benim çeşme benim", "Çekemedim Akça Kızın Göçünü", "Meşelidir engin dağlar meşeli", "Manavgat yolları sade mermerden" gibi sevilen 17 türkü seslendirildi.

Gecede ayrıca, halk oyunları gösterisi de büyük beğeni topladı. Gecenin sonunda Manavgat Belediyesi Meclis üyesi Ayşe Çetin tarafından Köktürkler Türk Halk Müziği Topluluğu'na çiçek takdim edildi.

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Manavgat’ta yörük rüzgarı esti
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