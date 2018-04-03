Patronların seçim mesaisi

BATI Akdeniz'de ticaret ve sanayi odalarında seçim heyecanı yaşandı. Meslek gruplarının seçimlerinde başkanlar Muğla
'nın Fethiye ilçesi dışında koltuğunu korudu. Antalya
'nın Manavgat ilçesinde meslek gruplarının komite seçimlerinde mevcut Başkan Ahmet Boztaş'ın mavi listesi, 17 meslek grubunun 15'ini kazandı. Turuncu listeli diğer rakip İbrahim Şenli ise aday olduğu tekstil grubundan çıkamadı. Bu sonuçla Ahmet Boztaş başkanlığındaki mavi liste 40 meclis üyesi kazanırken, diğer meslek guruplarında ise 4 bağımsız aday sandıktan meclis üyesi olarak çıktı. Boztaş, tüm üyelere teşekkür ederek, "Bundan sonra 5 yıldızlı hizmete devam edeceğiz" dedi. Burdur
Ticaret Sanayi Odası'nın (BUTSO) seçiminde de mevcut Başkan Yusuf Keyik, güven tazeledi. Keyik tek listeyle katıldı ve dördüncü kez seçildi. Burdur'un Bucak ilçesinde de 2005 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Hasan Yalçın Meçikoğlu'nun tek listeyle girdiği seçimler yapıldı. Meçikoğlu, "Bucak için ne gerekiyorsa çalışıyoruz, oda olarak tüm üyelerimizin emrindeyiz" diye konuştu. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nda (FTSO) ise 13 yıldır başkanlık görevini yürüten Akif Arıcan, yer aldığı 4'üncü gruptan çıkamazken başkanlık koltuğunu FTSO Meclis Başkanı Osman Çıralı'ya kaptırdı.