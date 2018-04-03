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Sahne minik yüreklerin

’nın Genç Gönül Elçileri, Haftası’nınde sahne aldı. Duygu dolu anların yaşandığı gösteride Afrin kahramanları unutulmadı

TALAT ÖZTUZSUZ
TALAT ÖZTUZSUZ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Sahne minik yüreklerin
AKDENİZ Üniversitesi öğrencisi bir grubun 'Antalya Yetimine Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında gönüllü olarak ders vermeye başlamasıyla hayata geçen Genç Gönül Elçileri Derneği, Haftası kapsamında unutulmaz bir etkinliğe imza attı. Her cumartesi günü özel ders alan öğrenciler, bu kez tiyatro sahnesine çıktı. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde düzenlenen '1915'liler, Gencin Gönlünde Çanakkale' etkinliği izleyenleri duygulandırdı.

AFRİN'İ UNUTMADILAR
Etkinliği hareketin başlamasında büyük emeği olan Valisi Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ruhi Beşiktaş da izledi. Öğrenciler, gösterinin sonunda Afrin Harekatı'na da destek pankartı açtı. Vali Karaloğlu ve eşi çocuklara hediye verirken, Dernek Başkanı Gökhan Özcan da oyunun yönetmeni Hüseyin Yorgancı'ya plaket takdim etti. Tiyatro gösterisi öncesi öğrencilerin Çanakkale resimlerinden oluşan sergisi de açıldı.
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