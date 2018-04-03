Sanal Para Derneği Antalya’da kuruldu

TÜRKİYE'NİN ilk sanal para derneği Antalya
'da açıldı. Kepez ilçesinde Duraliler Mahallesi'nde kurulan Sanal Para Derneği'nin açılışı gerçekleşti. Dernek Başkanı Mehmet Dursun olurken, açılışa Antalya
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Elektronikçiler Odası Başkanı Metin Süngü ve Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz katıldı. Sanal para anlamında kurulan ilk sivil toplum örgütü olduklarını belirten Dursun, amaçlarının toplumu bilinçlendirmek, eğitim vermek ve yasal zemine oturtmak için çalışmalar yapmak olduğunu söyledi. Derneklerinin kesinlikle para toplamak ve kar amacı gütmediğini söyleyen Dursun "En büyük amacımız toplumdaki mağduriyetleri gidermek" dedi.