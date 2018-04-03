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Sultanlar Patara’da

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 3.4.2018
Sultanlar Patara’da
'NIN Fethiye ilçesinde 'Tabiat Kadınları' yürüyüş grubu bu kez Patara Antik Şehri'ni gezdi. 85 kadın yürüyüşçü, Fethiye'den servislerle yola çıkıp Kalkan Akbel mevkisinde araçlardan inerek 16 kilometre yürüdü. Delik Kemer olarak bilinen antik su kemerinin üzerinden ve ormanlık alanlardan geçen Tabiat Kadınları yürüyüş grubu Patara Antik Kenti'ne kadar yürüdü.

SADECE KADINLAR
Patara plajında denize girip kum tepelerinin tadını çıkaran doğaseverler yorgunluk attı. Yarın da Akyaka- Turnalı Karia yoluna yürüyüş planlayan Tabiat Kadınları grubu daha kalabalık şekilde bu yürüyüşe çıkmaya planladıklarını söyledi.
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Sultanlar Patara’da
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