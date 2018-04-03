Trafiğe yeni bir neşter daha geldi

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, trafik yükü artan İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'ndaki düzenleme çalışmalarında sona geldi. Kavşakta, 4 Nisan Çarşamba günü 00.00'dan itibaren yeni düzene geçilecek. Atatürk Bulvarı üzerinden kavşak alanına giren araçlar için sola dönüşler iptal ediliyor. Atatürk Bulvarı'ndan 7. Caddeye dönüşler; İl Sağlık Müdürlüğü arkasından açılan yeni bağlantı yolundan sağlanıyor. Ayrıca Atatürk Bulvarı'ndan 14. Caddeye dönüşler; 625 Sokak- 629 Sokak- 7. Cadde üzerinden gerçekleşecek.