Turizme spor dopingi

Spor turizminin
başkenti olmayı hedefleyen Antalya
2018 yılında birbirinden önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Organizasyonların büyük bölümü, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Antalya Spor Salonu
'nda düzenlenecek. 3 MEVSİM BAHAR Antalya
tanıtımı için en önemli organizasyonlar ise Ekim ve Kasım aylarında açık alanda gerçekleşecek. Dünya genelinde televizyonlardan canlı yayınlanacak bu organizasyonlar, Antalya'nın vitrini olacak. 9-14 Ekim tarihinde bu yıl 54'üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ise en büyük organizasyonların başında geliyor. 2 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, 2016'da dünya genelinde canlı yayınlarla 500 bin konutta izlenen organizasyonun, 2017'de 700 milyon eve ulaştığını ve toplamda 2 milyar insanın bu organizasyonu izlediğini söyledi. Bu yıl startının Konya'dan verilmesinin planlandığını belirten Küçükbakırcı, ikinci etabın ise Seydişehir- Antalya olacağını duyurdu. Geçen yıl Alanya- Kemer etabıyla başlayan Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, Eurosport tarafından naklen yayınlanmıştı. TEK EKSİK FUTBOL
Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, organizasyonların Antalya tanıtımı için paha biçilemez olduğunu vurguladı. Uluslararası organizasyonların Antalya'da yapılmasının bölgenin güvenliğinin en önemli göstergesi olduğunun altını çizen Yaşacan, "Dünya genelinde takip edilen organizasyonların yapılması, turizm için önemli bir tanıtım fırsatı yaratıyor. En büyük eksikliğimiz ise futbol turnuvası olmaması" dedi. Yaşacan, Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Bayern Münih'in katılacağı büyük bir futbol turnuvası düzenlenmesinin ancak devlet desteği ile olabileceğini ifade etti. DÜNYA NIN GÖZÜ ANTALYA 'DA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun oyuncu olarak yer alacağı Turkish Airlines Open Golf Turnuvası yine tanıtım vitrini olmaya aday. Bu yıl 1-4 Kasım tarihleri arasında Regnum Carya Golf'de gerçekleşecek dev turnuvaya dünyanın en ünlü golfçüleri katılacak. İlki 2013'te yapılan turnuvada Tiger Woods'un da aralarında olduğu liste başı çok sayıda golf sporcusu Antalya'da ağırlanmıştı. ADRENALİN TUTKUNLARI
28 Ekim'de Belek'te gerçekleşecek Ironman Turkey ise dünyadaki adrenalin ve doğa tutkunlarının gözlerini Antalya'ya çevirecek. Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ise 20-26 Mayıs'ta Okçuluk Dünya Kupası
'na ev sahipliği yapacak. 22-23 Nisan'da da Görme Engelliler IBSA Judo Dünya Kupası heyecanı yaşanacak. NİSAN VE MAYIS DOLU DOLU
ANTALYA'NIN 10 bin kişilik spor salonu, Nisan ayında 4 büyük organizasyonun merkezi olacak. İlk büyük organizasyon 6-8 Nisan tarihleri arasında Judo Grand Prix olacak. Ardından 14-20 Nisan tarihlerinde Uluslarararsı Eskrim Çocuk Kupası Antalya'da düzenlenecek. 22-23 Nisan'da ise Görme Engelliler IBSA Judo Dünya Kupası heyecanı yaşanacak. Mayıs ayında ise 4 büyük organizasyon var. Bunların ilki 12-23 Mayıs'ta Aksu ve Serik ilçelerinde düzenlenecek UCI Grandfondo World Serius olacak. Ardından Kemer, 18-19 Mayıs tarihleri arasında Tahtalı Run to Sky organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ise 20-26 Mayıs'ta Okçuluk Dünya Kupası heyecanının mekanı olacak. Mayıs ayının son etkinliği olan Büyükler Satelite Eskirim Turnuvası ise 27 Mayıs'ta Antalya Spor Salonu'nda gerçekleşecek.