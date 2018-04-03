Yeni buluşma noktası

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
'in ilk dönem belediye başkanlığından bu yana en çok önem verdiği projeler arasında yer alan Antalya
Kent Müzesi Projesi'nde çalışmalar hızla sürüyor. MEYDAN ALTI OTOPARK
Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez bir stadyum yeşil alana ve meydana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı. Yıkılan eski stadyum yanında açık otopark olarak kullanılan alan, yeni projede meydan olarak düzenlenirken, otopark da yer altına alındı. 3 katlı, 20 otobüs ve 220 araç kapasiteli olacak yer altı otoparkının kaba inşaatı tamamlandı. Meydan düzenlemesinde yürüyüş yolları, gölgelikler, oturma grupları ile birlikte kafeteryalar da yer alacak. 31 bin 500 metrekarelik eski stadyum alanının tamamı yeşil alan ve meydan düzenlemesi olarak Karaalioğlu Parkı ile bütünleşecek. ANTALYA KÜLTÜRÜ YAŞATILACAK
Antalya Kent Müzesi Projesi kapsamında toplam 73 bin 800 metrekarelik alanda düzenleme yapılıyor. Karaalioğlu Parkı, Büyükşehir Belediyesi Eski Hizmet Alanı, Atatürk Spor Salonu ve yıkılan Atatürk Stadyumu alanında gerçekleştirilen düzenleme ile Antalya yeni bir yaşam alanı kazanacak. Proje aynı zamanda bir buluşma noktası, bir iletişim, eğitim ve kültür merkezi haline dönüşecek. NOSTALJİK TRİBÜN
Proje kapsamında Türkiye'de ilk kez bir stadyum yeşil alana dönüştürülmek üzere yıkılmıştı. Stadın, efsaneleşen açık tribün kısmı nostaljik bir tarihi miras düşünülerek mimarisine uygun yeniden inşa edildi. Kaba inşaatı tamamlanan ve ince işçiliğin devam ettiği nostaljik açık tribünün de silueti ortaya çıktı. 900 kişi kapasiteli olacak tribün hem nostalji yaratacak hem de açık hava etkinliklerine ev sahipliği yapacak.