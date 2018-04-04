Antalya’ya kürek madalyası geldi

TÜRKİYE Kürek Federasyonu'nun Fethiye'de organize ettiği Bahar Kupası yarışmalarından Antalya
lı sporcular madalyayla döndü. Tam bir kürek festivali havasında geçen yarışmalarda Antalya
'nın ilk ve tek kürek takımı olan Denizciler Spor Kulübü, ilk kez katıldığı kadınlar deniz küreği 1x kategorisinde Arzu Temel ile altın madalya kazandı. Kulüp aynı zamanda kadınlar kategorisinde 3'üncü olarak kupa almaya hak kazandı. Kupayı Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşsever, Kulüp Müdürü Bülent Malkoç'a verdi.