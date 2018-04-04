ATO'da 5 bin 580 üye oy kullandı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, 1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimlerinin huzurlu bir ortamda tamamlandığını belirterek, "Seçim süresince sağduyulu davranarak, seçimlerin barış, huzur ve kardeşlik içerisinde bir demokrasi şölenine dönüşmesini sağlayan tüm üyelerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Menevşe, 46 Meslek Komitesi'nde 268 üye ile 110 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerin bir şenlik havası içerisinde, Adana'ya ve Adana iş dünyasına yakışır şekilde tamamlandığını bildirdi.

Seçimlere katılım oranının daha önceki seçime oranla ciddi oranda artış gösterdiğini ifade eden Menevşe, "46 Meslek grubunun 23'ünde seçimlere uzlaşı sonucu tek liste ile gidildi. Buna rağmen üyelerimiz sandık başına giderek seçme hakkını kullanmıştır. Bazı gruplardaki katılım oranının yüzde 80'lere kadar yükselmiş olmasını, üyelerimizin Adana Ticaret Odasına sahip çıkması adına çok önemli bir gösterge olarak değerlendiriyorum. Toplamda, 5 bin 580 üyemiz sandığa gelerek oy kullanmıştır. Yaptığımız seçim, her yönüyle Türkiye'ye örnek olmuştur" dedi.