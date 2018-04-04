ATSO’nun 136. yaş kutlaması

Antalya
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO
) 136. kuruluş yıldönümünü törenle kutlandı. ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ilk olarak sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu. Daha sonra ATSO Meclis Salonu'nda bir tören düzenlendi. ATSO Başkanı Davut Çetin, "Bugün her bakımdan ülke olarak, Antalya
olarak ve ATSO olarak çok daha güçlüyüz. 28 Mart 1919'daki zayıf Antalya, bugün dünya kenti güçlü Antalya ise bunu elbette Cumhuriyetimizin başarısına borçluyuz. 136 yıldan bu yana kurumumuza hizmet etmiş olan herkesi saygıyla anıyorum" dedi. Ciddi bir kriz döneminde görev yaptıklarını hatırlatan Çetin, "2016 yılında başlattığımız 'Nefes Kredisi'nden bu yıl yeniden yararlanılabilecek. Daha önce 'Nefes Kredisi'ni alamayan üyelerimiz kullanabilecekler. Turizmde de bu yıl Antalya'nın yılı olacağını görüyoruz" diye konuştu. Törende ATSO'ya gerçek kişi olarak kayıtlı en eski faal üyelere birer plaket verildi.