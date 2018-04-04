CHP’den foto-hile

Antalya
Büyükşehir Belediyesi, CHP
'nin 'Türkbeleni'nde ağaç katliamı yapılıyor' iddiasına tepki gösterdi. CHP'nin 2013 yılında bölgede çıkan yangından sonraki fotoğrafları kullandığını belirten Büyükşehir Belediyesi, bir açıklama yaptı. Açıklamada, "2013'teki yangında zarar gören bölgeye dikilecek 8 bin 357 yeni ağaçla Türkbeleni yemyeşil olacak. Bu alanın yeşillenmesinden rahatsız olanlar, diğer projelerde olduğu gibi, suni gündem oluşturarak, Türkbeleni Projesi'ni de itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır" denildi. MALUM ÇEVRELERİN OYUNU
30 milyon 400 bin liralık yatırım bedeli ile hayata geçirilen projede Türkbeleni'nin doğasının aynen korunduğu, çok daha yeşil bir hale geldiği ve 2013'teki yangında zarar gören 75 dekarlık alana 8 bin 357 yeni ağaç, 70 bin çalı bitkisi dikildiği belirtilen açıklamada, "Antalya'da her projemizi karalamak ve itibarsızlaştırmak isteyen malum çevreler, aynı oyunu Türkbeleni'nde de sahnelemektedir. 8 bin 357 yeni ağacın dikileceği proje için ortaya atılan iddialar, komediden öte değildir. Ağaç dikerek çevreye nasıl zarar verilir, anlamak mümkün değildir" denildi. Ormanlık alanlarda her yıl Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kuruyan ve tehlike arz eden ağaçların belirlenip kesildiği, bu durumda olan 22 ağaç tespit edildiği ve müdürlüğün mevzuata uygun işlem yaptığı belirtilen açıklama, "Bu işlemin Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Türkbeleni Manavgat'ın yeni çekim merkezi olacaktır. Rahatsızlık bundandır. Binlerce ağaç dikerek, yeşil alanlar oluşturarak, ağaç katliamı nasıl yapılır, bunun takdirini kamuoyuna sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.