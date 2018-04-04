Corendon’un Rus pazarı hamlesi

İKİ yıl önce Ekaterinburg seferleri düzenleyerek ilk kez Rusya'ya uçmaya başlayan Corendon Airlines, 23 Nisan 2018'den itibaren uçuş ağına 3 yeni şehir daha ekleyerek Rusya'daki operasyonunu büyütecek. Rusya'nın Rostov- na-Donu, Krasnodar ve Mineralnye Vody şehirlerinden Antalya
'ya haftada 3 sefer uçmaya başlayacak olan Corendon Airlines, bu uçuşları web sitesinden de satışa sunacak. Corendon Airlines Ticaret Müdürü Mine Aslan, "Hedefimiz her yıl, yeni havalimanları ile uçuş noktalarımızı genişletmek" dedi.