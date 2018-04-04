İşte gerçek ‘huzurevi’

Antalya
Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi 16 yaşındaki Buse Dikmen, kuşaklar arası kaynaşmayı ve yaşlıların sosyalleşmesini sağlamak için bir proje hayata geçirdi. BİLSEM bünyesinde 'Değerli Etkileşim Merkezi' adında bir merkez kuran Dikmen, merkez bünyesinde 6 atölye açtı. Dikmen, aralarında huzurevinde kalanların da bulunduğu 60 yaş üstü 202 yaşlıyı atölyelerde 500'e yakın çocukla buluşturdu. Sözlü gelenek ve anlatım atölyesinde yaşlılar çocuklara anı ve hayat tecrübelerini anlatıyor. Geleneksel çalgı atölyesinde günümüzde unutulmuş bir Türk çalgısı olan 'ıklığ' tanıtılıyor. Iklığ derslerini dünyadaki son ustalardan Emin Kök veriyor. Geleneksel gösteri sanatları atölyesinde Karagöz ve Hacivat sahnelenirken, orman atölyesinde endemik bitki ve hayvan türleri hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca birlikte doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor. Bilgisayar atölyesinde ise bu kez roller değişiyor. Çocuklar öğretmen, yaşlılar öğrenci oluyor. Projeye dahil olan 8 öğrenci yaşlılara bilgisayar kullanmayı öğretiyor. Haftada 2-3 kez öğrencilerle bir araya gelen yaşlılar projeden oldukça memnun. 'Burası bizim için gerçek bir huzurevi' diyen asırlık çınarlar, öğrenmenin ve öğretmenin yaşı olmadığını gösteriyor. Lise 10'uncu sınıf öğrencisi Buse Dikmen, çınarlarla fidanları buluşturan projesiyle TÜBİTAK
'ın 49'uncu Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasına katıldı. Konya'daki bölge yarışmasında birinci olan proje, 16-20 Nisan tarihlerinde Antalya
'da düzenlenecek finale kaldı.