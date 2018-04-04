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Kadın sürücü polisten kaçtı

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Kadın sürücü polisten kaçtı
Antalya'NIN Alanya ilçesinde polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü, yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ve araçta bulunan kadın yaralandı. Kaza, Kestel Mahallesi'nde meydana geldi. Yol uygulaması yapan polis ekipleri, Nazlı Ö. (27) idaresindeki 42 BLS 03 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü ihtara uymayarak yoluna devam etti. Polislerin peşine düştüğü ve aşırı hız yaptığı öne sürülen Nazlı Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü ile araçta bulunan Hatice E. yaralandı.
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Kadın sürücü polisten kaçtı
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