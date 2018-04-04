Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kamyon değil minibüs

Kamyon değil minibüs

'da D-400 karayolunda tavanında onlarca eşya taşıyan minibüs görenleri hayrete düşürdü.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:02
Kamyon değil minibüs

Mersin'den istikametine giden Mersin plakalı bir minibüs, tavanında taşıdığı onlarca eşya nedeniyle sürücülerin dikkatini çekti. Minibüsün tavanında Adana ve Mersin arasında en işlek yol olan D-400 karayolunda torbalarla eşya taşınması herkesi hayrete düşürdü. Minibüs sürücüsü, aracın tavanına iplerle bağlanan torba ve bisikletle tehlikeye aldırmadan Adana şehir merkezine doğru gitti. Bir süre sonra minibüs gözden kaybolurken, güzergahta birçok noktada ise trafik polisinin uygulama yaptığı görüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kamyon değil minibüs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN