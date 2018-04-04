MEÜ'de '20. Pediatri Günleri'

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Tıp Fakültesi öğretim elemanları ve farklı illerden gelen çocuk sağlığı alanında çalışan uzman hekimler ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

'Pediatride Aciller' başlığı altında birçok konunun ele alınıldığı etkinliğin açılışında konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necdet Kuyucu, bu etkinlikte, güncel pediatri uygulamasında yer bulan bazı popüler görüşlerin bilimsel veriler ışığında yeniden gözden geçirmeyi ve birlikte tartışmayı amaçladıklarını söyledi. Kuyucu, "Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 yıldan beri başta Mersin olmak üzere özellikle çevresindeki iller ve tüm Türkiye'ye sağlık hizmeti vermiş önemli eğitim kurumlarından birisidir. Günümüzde çağdaş eğitim, araştırma ve tedavi hizmetlerini en üst düzeyde yürütmenin gayreti içerisindedir. 20 yıldan beri temel tıp eğitiminin yanı sıra pediatri ve yan dallarda yetiştirdiği meslektaşlarımız tüm ülke genelinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında görev yapmaktadırlar. Pediatri Günleri'nin gerçekleşmesine destek olan düzenleme kuruluna ve bilimsel kurula, konuşmacılara, katılımcılara ve destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmasının ardından devam eden etkinliğin ilk gününde Prof. Dr. Esat Yılgör'ün başkanlık ettiği oturumda Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'un 'çocuklarda ne zaman sistemik juvenil idiyopatik artrit ve otoinflamatuvar hastalık düşünelim?', Prof. Dr. Semanur Kuyumcu'nun başkanlık ettiği Doç. Dr. Özlem Yılmaz'ın 'akut astım atağı', Prof. Dr. Ertug Arslanköylü'nün başkanlığında Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Alakaya'nın 'akut solunum yetmezliği', Prof. Dr. Yusuf Usta'nın başkanlığını yaptığı Prof. Dr. Aygen Yılmaz'ın 'gastrointestinal sistem kanamaları', Prof. Dr. Çetin Okuyaz'ın başkanlığını yaptığı Doç. Dr. Mustafa Kömür'ün 'status epilepticus' konulu sunumunu gerçekleştirdi.

