Muratpaşa’da restorasyon

VAKIFLAR Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye'de en fazla vakıf mülkünün Antalya
'da bulunduğunu belirterek, "Antalya
turizmin başkenti ama aynı zamanda bir vakıf şehri. Neredeyse tamamına yakını Muratpaşa Vakfı'na ait" dedi. Kurum olarak envanter çalışmaları yaptıklarını, ne kadar eser vakıf mülkü varsa hepsinin kayıtlı olduğunu ifade eden Ertem, "Muratpaşa Cami, Tekeli Mehmet Paşa Camisi gibi vakıf eserlerimizin tamamını restorasyon programına aldık, inşallah bu sene vakıfları görünür yapacağız" dedi. Kentin simgesi olan Yivli Minare'yle ilgili önceki yıllarda çalışma yapıldığını, ihtiyaç durumunda yine müdahale edilebileceğini aktaran Ertem, mevlevihanenin restorasyonunu protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verdiklerini, restorasyonun devam ettiğini söyledi.