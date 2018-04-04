Nesibe Aydınlı olmak için bine yakın öğrenci sınava girdi

Nesibe Aydın Okulları, Ankara, Konya, Antalya ve Kocaeli'nden sonra Mersin'de de ilgi gördü. 250 kişilik kontenjan için bine yakın öğrencinin Seçme ve Bursluluk Sınavına girmesi, Mersin'de bir ilk olarak yorumlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezine akın eden aileler caddelerde ve yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. Nesibe Aydın Mersin Okullarının kurucusu Cahit Tunç, gördüğü ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, okullarına gösterilen ilgiden dolayı öğrencilere ve Mersin halkına teşekkür etti.

3 farklı seansta gerçekleştirilen sınav öncesinde Nesibe Aydın Eğitim Kurumları'nın kurucusu Nesibe Aydın, telefonla bağlanıp sınava katılan öğrencilere başarılar dileyerek, öğrencilerin sınavlarını başlattı. Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler de konferans salonunda Nesibe Aydın Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın'ın düzenlediği okul tanıtım seminerine katıldı.

Sınav sonuçlarına göre yüzde 100'den başlayıp yüzde 15'e kadar değişen oranlarda öğrenciler eğitim bursları kazanabilecek. Öte yandan yeni eğitim ve öğretim yılında açılacak Nesibe Aydın İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri, anasınıfı ve ilkokul 1,2,3.sınıflarda ön görüşmeyle; 4,5,6,7 ve 8.sınıflarda ise sınav sonuçları sonrasında belirlenecek puan barajlarına göre kabul edilecek. 4,5,6,7 ve 8.sınıf olacak öğrencilerinden baraj puanını geçemeyenler okula kayıt hakkı elde edemeyecek. Sınav sonuçları ise 5 Nisan Perşembe günü açıklanacak.

