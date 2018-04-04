Pehlivana yakışmadı

Antalya
'da ata sporu yağlı güreşlerin pehlivanlarının karıştığı olaylar gündemden düşmüyor. Geçen hafta bir pehlivanın ayağından vurulduğu kentte bu kez başka bir pehlivan tartıştığı telefoncunun gözünü kör etti. YUMRUĞU KONUŞTU
İddiaya göre 25 yaşındaki güreşçi Recep Duygulu
, Muratpaşa ilçesi Doğu Garajı semtinde telefonculuk yapan 26 yaşındaki Recep Kapucu
'nun işyerine gitti. Duygulu ile Kapucu arasında yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Güreşçi Duygulu bu sırada Kapucu'nun sağ gözüne yumruk attı. Saldırıda Recep Kapucu'nun kırılan gözlük camı sağ gözünü de parçaladı. Gözü kanlar içinde kalan Kapucu ambulans ile Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından Kapucu'nun gözünün içinde cam kırıkları tespit edilerek ameliyata alındı. GÖZÜNÜ KAYBETTİ
Ameliyatta doktorların tüm müdahalesine rağmen Recep Kapucu'nun gözü kurtarılamadı ve görme yeteneğini kaybetti. Doktorlar talihsiz gencin gözünün parçalanmış görüntüsünü gidermek için bir dizi estetik ameliyat gerçekleştirdi. Anne Hatice Küçük
, oğlu Recep Kapucu'nun gözünü kaybettiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun gözünün bir daha göremeyeceğin öğrenen anne, "Oğluma bunu yapan cezasız kalmamalı" dedi. SERBEST BIRAKILDI
Polis tarafından yakalanan ve adliyeye sevk edilen
Duygulu, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Karar üzerine anne Hatice Küçük bir kez daha yıkıldı. Recep Kapucu, Recep Duygulu'nun Muratpaşa Belediye Meclisi'nde CHP'li bir üye tarafından kollandığını, saldırının arkasında bu kişinin olduğunu iddia etti.