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Su sayaçlarını çalan yakalandı

’nın Manavgat ilçesinde park halindeki aracın bagajındaki su sayaçlarını ve karton koliyi çalan 1 kişi yakalandı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 09:25
Su sayaçlarını çalan hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde park halindeki bir aracın bagajında bulunan su sayaçlarının çalışmasıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri çalışma yaptı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, lık olaylarını A.O.Ş.'nin yaptığını belirledi. Operasyonla yakalan A.O.Ş. ifadesinde hırsızlık olayını M.C.G. ile birlikte yaptığını, M.C.G.'nin su sayaçlarını tanıdığı bir hurdacıya satacağını söyledi.

Şüpheli A.O.Ş. işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. M.C.G.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Su sayaçlarını çalan hırsız yakalandı
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