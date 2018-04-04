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çalışanlarına ‘ Eğitimi’ verildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı eğitmenler, çalışanlarına eğitimi verdi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 11:29
Tarsus Belediyesi çalışanlarına ‘Narko Rehber Eğitimi’ verildi

'nde ikincisi düzenlenen eğitimde, ve bağımlılık yapıcı maddelerden korunma ve gelen ihbarları değerlendirmeyle ilgili bilgi veren eğitmeni polis memuru Fikret Özlü, uyuşturucu ve madde bağımlılığı konularında bilgilendirme yaptı.

Verilen eğitimde narkotik dedektör köpeği Erez ile polis memuru eğitmeni Sefa Oral, belediye çalışanlarına uyuşturucu maddeleri nasıl tespit ettiklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Yetkililer farkındalığı artırmak amacıyla Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortaklaşa yapılacak eğitici çalışmalara devam edeceğini belirtti.

Narko Rehber eğitimine, zabıta çalışanları ve belediye çalışanları katıldı.

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Tarsus Belediyesi çalışanlarına ‘Narko Rehber Eğitimi’ verildi
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