Tropik meyve yetiştiriliyor

TARIM sektöründe önemli potansiyele sahip olan Antalya
daha önce Türkiye'de hiç yetiştirilmemiş tropik meyveleri yetiştiriyor. 2012 yılında başlatılan projeyle dünyada yetiştirilen ve ekonomik değeri yüksek olan tropik meyve yetiştirme araştırmaları sonucunda adaptasyonu sağlanan meyveler yetiştirilmeye başlandı. 6 tür tropik meyvenin yetiştirildiği Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde eğitim ve yayım çalışmaları devam ederken, sonuçlarını vermeye başladı. 6 TÜR MEYVE YETİŞTİRİLİYOR Antalya
'nın batı kesimin iklim ve toprak özelliği bakımından daha müsait olması nedeniyle meyveler Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde yetiştiriliyor. Mango, Guava, Pitaya, Pasiflora, Longan ve Litchiolamak üzere 6 tür ve 11 çeşit tropik meyve yetiştirilen ilçelerde mahsüller alınmaya başladı. Piyata ve pasiflora türlerine ait tescil çalışmaları BATEM tarafından devam ediyor. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Özen, ithalatı azaltarak öz kaynaklardan tropik meyve ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini söyledi. Özen, "Talepler doğrultusunda, meyvelerin yüksek ekonomik getirisi ve insanların meyve türleri hakkında beslenme ve sağlık açısından bilinçlenmeleri neticesinde tropik meyve yetiştiriciliğine ilgi artıyor" diye konuştu.