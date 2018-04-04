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Türkiye-Rusya dostluk sergisi

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Türkiye-Rusya dostluk sergisi
Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'nde (GSF) Rus ressamların da eserlerinin yer aldığı 'Anne-Çocuk' temalı karma sergi açıldı. Doç. Dr. Terlan Mehtiyeva'nın küratörlüğünde serginin açılışını GSF Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar yaptı. Türkiye-Rusya arasındaki dostluk ilişkilerine kültür-sanat köprüsüyle katkıda bulunduklarını belirten Eravşar, sergide 33'ü Rus sanatçılar olmak üzere 73 çalışmanın yer aldığını açıkladı.

Müzik dinletisi yapıldı
GSF öğretim üyesi, öğretim görevlileri ve öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiye müzik bölümü öğrencileri de keman dinletisiyle renk kattı. 6 Nisan Cumartesi gününe kadar açık kalacak sergi süresince 'Rus Sanatı ve Kadın' konulu panel, söyleşi, workshop çalışmaları ve müzik dinletilerine de yer verilecek.
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Türkiye-Rusya dostluk sergisi
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