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Tütüncü’nün gururu Dokuma

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Tütüncü’nün gururu Dokuma
Antalya'NIN Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kitap Fuarı kapsamında sunucu ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitap okumanın önemini sık sık vurgulayarak Kepez'de yaptığı yatırımları anlatan Tütüncü en çok gurur duyduğu yatırımını ise, "Dokuma Fabrikasını, 2015 Aralık ayında yeniden halkın kullanımına açtık. Dokuma'yı, 7'den 70'e herkesin mutluluk duyduğu bir merkez yaptık. Dokuma alanı, her yaştan insanın, her beklentiden insanın mutlu olduğu bir yer haline geldi" diyerek anlattı.
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Tütüncü’nün gururu Dokuma
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