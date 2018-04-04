Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması; uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana'nın merkez Seyhan, Yüreğir ve Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta uyuşturucu tacirlerine hem karada hem denizde aynı anda operasyon düzenlendi.

20 ayrı adreste 42 şüpheliye düzenlenen operasyon, havadan da drone ile takip edildi. Operasyonda zehir tacirlerinin evlerinde saksıda kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Ayrıca evlerinde bulunamayan bazı şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığının yardımıyla denizde seyir halindeyken teknelerde yakaladı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda uyuşturucu çetesine mensup 42 şüpheli gözaltına aldı.

