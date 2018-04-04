Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

çetesine destekli

'da çetesine yönelik karadan ve havadan destekli 20 ayrı adrese yapılan da 42 kişi gözaltına alındı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 4.4.2018 10:40
Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması; madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 'nın merkez , Yüreğir ve Adana'nın sahil ilçesi Karataş'ta uyuşturucu tacirlerine hem karada hem denizde aynı anda düzenlendi.

20 ayrı adreste 42 şüpheliye düzenlenen operasyon, havadan da ile takip edildi. Operasyonda zehir tacirlerinin evlerinde saksıda kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Ayrıca evlerinde bulunamayan bazı şüpheliler Komutanlığının yardımıyla denizde seyir halindeyken teknelerde yakaladı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda uyuşturucu çetesine mensup 42 şüpheli gözaltına aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN