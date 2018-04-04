Yurt dışında yaşayan Türk gençlerin kampı

Gençlik ve Spor ile Dışişleri Bakanlıkları ve YTB tarafından yurt dışında yaşayan Türk gençlere yönelik "Kimlik ve Kültür" temalı "Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı" Antalya'da devam ediyor.

Kampta düzenlenen seminerde YTB Başkanı Mehmet Köse ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, bir araya geldiği gençlerin sorularını yanıtladı.

Köse, kampta yurt dışında yaşayan gençlerin, özellikle üniversiteyi de okuyan 20-25 yaşındaki gençlerin bir hafta birlikte zaman geçirdiklerini belirterek, kamp süresince gençlerin kendi kültürlerini, memleketlerini, toplumu tanımaları noktasında çalışma, seminer ve eğitim programları düzenlediklerini anlattı.

"Türkiye'nin yurt dışında 6,5 milyon insanı var." diyen Köse, şöyle devam etti:

"Bu insanların yaklaşık 1,5-2 milyon arası genç kuşak. Bu genç kuşak, yüzde 95 oranında da orada doğma büyüme. Bunların ana vatanlarını, dillerini, kültürlerini öğrenmeleri için de benzer kültürel hareket ve programları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla yürütüyoruz. Önümüzeki dönemde farklı kamp programları da yapacağız.

Hali hazırda yurt dışında yaşayan gençlerin Türkiye'deki kamu kurumlarında staj yapmaları için program yürütüyoruz. Gençler staj programıyla hem mesleki tecrübelerini geliştiriyor hem de Türkiye'yi daha iyi tanıyor. Türkiye olarak yurt dışındaki gençlere yönelik diaspora politikalarımızın temel ayaklarından birisi, oradakilerin ana vatanına aidiyetini, ilişkisini devam ettirmeleri, kültürlerini korumaları."

"KAMPLARIN SAYISI ARTIRILMALI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu da Türkiye'deki bu kampların sayısının artırılması gerektiğini vurgulayarak, bu kamplarda Avrupa'nın her yerinden gelen gençlerin birbirleriyle kaynaştığını kaydetti.

Yeneroğlu, "Eğitim faaliyetleriyle kendi tarihlerine, kendi kültürel miraslarına, kendi zenginlikleriyle ilgili, buraya gelen konuşmacılarımız bilgilendiriyor, bilinçlendiriyor. Bu bilinçle Avrupa'da Türk toplumu içinde öncülük, önderlik yapacak, oradaki Türk toplumunun varlığını, geleceğini koruyacak faaliyetlerde bu gençlerimizin aktif olmasını sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

KAMP HAKKINDA BİLGİLER

Çeşitli ülkelerde yaşayan Türk gençlerinin kaynaşmalarını sağlamak, dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinliğin ilk dönemine, Almanya, Avusturya, Belçika, Lübnan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, Kanada, Lüksemburg ve ABD'de yaşayan 18-25 yaşındaki erkekler katıldı.

Toplam 360 gencin iştirak ettiği kampın kızlar etabının da yapılacağı belirtilirken, gençlerin hem kültürleri tanıması hem de birbirleriyle kaynaşması amaçlanıyor.

Dağcılık, bisiklet, futbol, okçuluk gibi spor aktiviteleri ve halk oyunları ile günü dolu dolu geçiren gençlerin kampı, 24 Mart-8 Nisan'ı kapsıyor.