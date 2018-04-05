200 milyonluk organizasyon

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 25-29 Nisan'da düzenlenecek Eurasia Airshow, Su Hotel'de düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş'in de katıldığı toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile organizasyonu düzenleyecek MedyaCity Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, etkinlikle ilgili bilgi verdi.

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Menderes Türel, dünyanın gözünün bu etkinlikte olduğuna dikkat çekti. İpekyolu Belediye Başkanları Zirvesi'ne de Antalya'nın ev sahipliği yapacağını hatırlatan Türel, "Oluşumun Çinli genel sekreteri ile görüştüm. Bana, 'Heyecanla Airshow'u bekliyoruz. Dünyada havacılık sektörünün en büyük toplantılarından biri olacak' dedi. Biz Antalya'da bu etkinliğin ne kadar farkındayız bilmiyorum ama dünyanın bir ucundan takip ediliyor. Bazen çok büyük işler yapıyoruz, farkında olmuyoruz" dedi. Barselona, Londra, Havai ve Dubai gibi marka şehirlerin dev organizasyonlarla bu marka değerine ulaştığının altını çizen Türel, "Bu şehirlerde yılın 365 gününün 200 günü organizasyon oluyor. Marka şehir olmak istiyorsak bunu başarmalıyız" dedi. Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin arkasındaki 300 bin metrekarelik alanda yapılacak Eurasia Airshow'da sektörün devlerinin buluşacağını açıklayan Hakan Kurt ise iddialı konuştu. Fuarın 500 bin ziyaretçi sayısına ulaşmasını beklediklerinin altını çizen Kurt, "Konaklama, yemek ve uçuş dahil etkinlik Antalya'ya 200 milyon lira bırakacak. 25 milyon lirasını şimdiden harcadık" diye konuştu.

İLKLERİN FUARI ANTALYA'DA YAPILACAK

Dünyanın önde gelen 4 büyük fuarının da turizm merkezlerinde yapıldığını hatırlatan Kurt, "Bize 'Neden İstanbul değil de Antalya' diye soruyorlar. Antalya'da hem Türkiye'nin, hem de bölgenin turizm merkezidir" dedi. Kurt, "İran ilk kez milli katılım gösteriyor. Dünya semalarında sadece bir tane olan Airbus uçağı, fuarda sergilenecek" şeklinde konuştu. Fuarın Antalya'da düzenlenmesini engellemek isteyenlerin de olduğunu sözlerine ekleyen Hakan Kurt, sözlerini şöyle tamamladı: "Almanya Berlin Airshow'u 20 yıldır aynı tarihte düzenler. Bu yıl bizimle aynı tarihte çakıştırdılar. Ama biz ilkini düzenlememize rağmen katılımcı konusunda onları geçmiş durumdayız."