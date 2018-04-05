Attığını vuruyor

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde silahla atış eğitimi veren başpolis Nisa Aydın başarılarıyla çevresinin gurur kaynağı oldu. Aydın, beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla sabit ve hareketli hedefleri gözü kapalıyken bile hedefini 12'den vurabiliyor.

HAYALİNE KAVUŞTU

Hayali olan mesleğine severek yapan Aydın, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 157. yılı atış şampiyonasında bölge üçüncüsü, 158. yıl atış şampiyonasında da bölge birincisi oldu. Meslektaşlarına, hedefi etkisiz hale getirmeyi öğreten Aydın, kadın olduğu için ilk başlarda yadırganmasına rağmen emniyetin gururu oldu. Meslektaşlarının ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin hayat verdiği 'Lara Croft: Tomb Raider' olarak andığı Nisa Aydın, 16 kişilik atış ekibiyle Polis Akademisi Başkanlığı'nın genelgesi ile aynı anda 100 emniyet personeline beylik tabancaları ile uzun namlulu silahların teknik ve taktik atış eğitimlerini verebiliyor.

SİLAHLA BÜTÜNLEŞTİ

?Nisa Aydın polislik aşkının küçüklüğünde içine işlediğini belirterek "Benim için silah vücudumun bir uzvu, elim, ayağım, gözüm gibi" dedi. Aydın, "Son nefesime kadar mücadele etmeye devam edeceğim. Yarın 'Afrin'e, İdlib'e gideceksin' deseler koşa koşa giderim. Keşke Rabbim nasip etse de gitsem" dedi.