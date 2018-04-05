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Bebek ölümünde ihmal iddiası

lu , doğum sonrası hayatını kaybettiği bebeğiyle ilgili suç duyurusunda bulundu. Çelikli, ihmal olduğunu iddia etti

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Bebek ölümünde ihmal iddiası

'UN Çavdır ilçesinde 'nin (28) doğum için gittiği hastanede kız bebeği ölü doğdu. Baba (30), bebeğin ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

NST ODASINDA
Çavdır ilçesinde oturan Mutlu Çelikli, dördüncü çocuğuna hamile olan eşi Özlem Çelikli'yi 2 Nisan Pazartesi günü saat 11.00 sıralarında kontrol için Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doğum için hastaneye yatan Özlem Çelikli'ye, iddiaya göre 2 gün suni sancı verildi. Daha sonra doğuma alınan Çelikli'ye bebeğinin ölü doğduğu söylendi. Baba Mutlu Çelikli, "Doktorlara 'Sezaryenle alın' dedim, almadılar. Bebeğim odasında (doğum öncesi bebeklerin kalp atışının dinlendiği oda) öldü. Hastane yetkilileri, 'doğum anında her şey olabilir' dedi. Ama benim çocuğum doğum anında ölmedi. NST odasında öldü. Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundum" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bebeğin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burdur İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

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Bebek ölümünde ihmal iddiası
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