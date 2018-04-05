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Güreşçiler minderde kozlarını paylaştı

Büyük Erkekler 1'inci Lig Grekoromen Güreş ikinci ve üçüncü hafta müsabakaları 'da yapıldı.

DHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 5.4.2018 11:09
Güreşçiler minderde kozlarını paylaştı

Ercan Akın Fen Lisesi Spor Salonu'nda yapılan 1'inci Lig Grekoromen Güreş B Grubu müsabakalarında Emniyet Spor Kulübü, Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden 55, 60, 63, 67, 72, 77, 82, 87, 97 ve 130 kilogram sıkletlerinde 30 sporcu kozlarını paylaştı.

Büyük çekişmeye sahne olan ikinci hafta müsabakalarında Malatya Büyükşehir Belediyesi, Burdur Emniyet Spor'u 8-2, Sivas Zara Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor'u 7-3, Sivas Zara Belediyespor, Burdur Emniyet Spor'u 6-4 yendi. Üçüncü hafta müsabakalarında ise Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Burdur Emniyet Spor Kulübü 5-5 berabere kalırken, Sivas Zara Belediyesi Spor Kulübü, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ni 7-3, Burdur Emniyet Spor'u ise 6-4 yendi.

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Güreşçiler minderde kozlarını paylaştı
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