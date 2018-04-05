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İş kadınlarının eğitim katkısı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
İş kadınlarının eğitim katkısı

Antalya Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, üniversite ve lise öğrencileriyle buluşarak, deneyimlerini paylaşıyor. 'Mezuniyetten sonra girişimcilik ve istihdamda tercih edilen olmak için sektör sizden ne bekliyor' başlıklı etkinlikte ilk durak Prof. Dr. Cevdet Demirkol Meslek Lisesi oldu. Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Serap Kocaoğlu, öğrencilerin geleceğin girişimcileri olduğuna dikkat çekerek, "Kariyer hedeflerine, çalışma hayatlarına olumlu katkılar sağlamak üzere konu başlıklarında tecrübe paylaşımları ve bilgilendirme seminerleri düzenliyoruz" dedi.

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İş kadınlarının eğitim katkısı
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