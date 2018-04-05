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Mektupla Antalya’yı tanıttı

Giriş Tarihi: 5.4.2018
Mektupla Antalya’yı tanıttı

Antalya'DA ailesiyle yaşayan , 30 ülkeden edindiği mektup arkadaşlarına Antalya kartpostalları göndererek gönüllü turizm elçisi oldu. Lise yıllarında mektup yazmaya ilgi duyan Öncü, internet üzerinden de araştırma yaparak, mektup arkadaşlıkları başlattı. 30 ülkenin vatandaşlarıyla mektuplaşmaya başlayan 18 yaşındaki Umutcan Öncü, "Mektupla beraber birbirimize basit şeyler de gönderiyoruz" dedi. Umutcan Öncü, , , , Portekiz, Tayland, ABD, , gibi birçok ülkeden bu yöntemle arkadaş edindiğini söyledi. Mektup arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi planladıklarını kaydeden Öncü, "PTT'nin ücretsiz kartpostallarını mektuplarla yolluyorum. Böylece o arkadaşlarıma Antalya'yı tanıtmış oluyorum. Bu kartlar sayesinde birçok kişi Antalya'ya gelmek istiyor" diye konuştu.

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Mektupla Antalya’yı tanıttı
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