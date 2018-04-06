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artık daha güçlü

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Antalya artık daha güçlü
DÖŞEMEALTI Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DÖSİAD) geleneksel hale getirdiği kahvaltı etkinliğinin bu haftaki konuğu Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş oldu. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, "İbrahim Taş, benim ata dostumdur. Rahmetli babası ile yakın dostluğumuz vardı" dedi. DÖSİAD'ın nokta atışı çalışmalarla adından söz ettirdiğini söyleyen İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti olarak da 'da artık daha güçlü olduklarını ve uyumlu bir şekilde çalışacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı, MKYK üyesi ve 7 milletvekili olan bir kentten söz ettiğini ifade eden Taş, "Antalya'yı daha da güçlendirmek ve güzelleştirmek istiyoruz. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.
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