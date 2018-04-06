Antalya artık daha güçlü

DÖŞEMEALTI Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (DÖSİAD) geleneksel hale getirdiği kahvaltı etkinliğinin bu haftaki konuğu AK Parti Antalya
İl Başkanı İbrahim Ethem Taş oldu. DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer, "İbrahim Taş, benim ata dostumdur. Rahmetli babası ile yakın dostluğumuz vardı" dedi. DÖSİAD'ın nokta atışı çalışmalarla adından söz ettirdiğini söyleyen İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti olarak da Antalya
'da artık daha güçlü olduklarını ve uyumlu bir şekilde çalışacaklarını söyledi. Dışişleri Bakanı, MKYK üyesi ve 7 milletvekili olan bir kentten söz ettiğini ifade eden Taş, "Antalya'yı daha da güçlendirmek ve güzelleştirmek istiyoruz. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum" dedi.