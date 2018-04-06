Evin suyu çıktı

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde 5 ay önce bir apartmanın zemin katına taşınan emekli Zekeriya Girgin (65) ve ailesinin satın aldığı evin balkonundan su çıktı. Girgin ailesi balkonun tabanını kırarak her gün çıkan suyu eve dolmaması için kovalarla tahliye ediyor. ODALARA BİLE SU GİRDİ
Yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle birlikte Manavgat'a yerleşen Zekeriya Girgin ve eşi Hatice Girgin (61) çocuklarının da katkısıyla Sarılar Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katından daire satın aldı. Aile bir süre sonra duvarlarda rutubet oluştuğunu fark etti. Rutubetin nereden geldiğini çözemeyen aile, balkonun tabanından su çıktığını ve odalara girdiğini gördü. Evi aldıkları kişiye, müteahhide ve ASAT'a başvuran aile, çıkan suyu kovalarla tahliye ederek sorunu geçici olarak çözmeye çalışıyor. Balkonu kırdığını ve suyu günlük boşalttığını anlatan Zekeriya Girgin, "Ev sigortalı. Eksperi getirdik, burada daha önce oturan kişilere onarım için 6 bin lira verildiğini söyledi. Eski ev sahibi yaptırmamış" dedi.