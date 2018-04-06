Hayata birlikte veda ettiler

Antalya
'NIN Serik ilçesinde oturan ikisi de 71 yaşındaki Mustafa ve Esme Erdoğan çifti evde ölü bulundu. Polis memuru İbrahim Erdoğan, her sabah olduğu gibi dün de çocuğunu bırakmak için babası Mustafa Erdoğan ile annesi Esme Erdoğan'ın oturduğu Cumhuriyet Mahallesi Türkmen Sokak'taki eve gitti. İbrahim Erdoğan, babası ve annesini yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa ve Esme Erdoğan çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.