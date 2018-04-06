İhracatçılara ödül

Antalya
, Isparta
ve Burdur
'daki ihracatçıları temsil eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) ihracat ödülleri, törenle sahiplerini buldu. 25 sektörde en çok ihracat yapan 100'ün üzerinde firmaya ödül verildi ÖNEMLİ BÜYÜME TURİZMDE
Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye'nin model olarak ihracata dayalı bir büyüme modeli gösterdiğini söyledi. Karaloğlu, "Onun için ülke olarak daha çok üretmek, daha çok ar-ge ve inovasyona dayalı teknik ürünler üretmek ve ihraç etmek zorundayız" dedi. Turizmde 2017'de 10 milyon turist sayısının aşıldığını, istihdam seferberliğinde Antalya'nın Türkiye birincisi olduğunu belirten Karaloğlu, "İhracat ise Türkiye yüzde 10.2 dolaylarında büyürken Batı Akdeniz'deki büyüme yüzde 19.7 olarak gerçekleşti ve Antalya ilk kez 1 milyar doları aşan iller arasına katıldı. Bu da Antalya için büyük bir başarıydı" diye konuştu. İLK 1000'DE 5 FİRMA
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi ise "İhracat demek refah ve büyümek demek. Her yıl 1000 ihracatçı sıralaması yapıyoruz, Antalya'dan sadece 5, Isparta ve Burdur'dan ise hiç firmamız yok" ifadelerini kullandı. BAİB Başkanı Mustafa Satıcı ise, 2017'de bölge ihracatının yüzde 19.3 artarak 1.7 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti. Satıcı, bunun birlik için tarihi bir rekor olduğunu kaydetti. Törene, Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve davetliler katıldı.
Murat YILMAZ