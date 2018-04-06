Kendisini vurmuş

Antalya
'NIN Manavgat ilçesinde arka arkaya basılan korna sesiyle sokağa fırlayan vatandaşlar, park halindeki aracın içinde kanlar içindeki sürücüyle karşılaştı. Sürücü, araç içinde pompalı tüfekle yanlışlıkla kendini vurduğunu söyledi. AYAĞINDAN YARALANDI
Aşağı Işıklar Mahallesi'nde kornaya basarak gelen bir araç mahalle sakinlerini sokağa döktü. 07 LGC 63 plakalı araca yaklaşan vatandaşlar direksiyonda bulunan kişinin ayağından yaralanmış olduğunu gördü. Hastaneye kaldırılan
ve Recep A. (47) olduğu belirlenen şahıs, araç içerisinde tüfeğe fişek koyarken aniden patladığını ve ayağından vurulduğunu söyledi. Aracın şoför koltuğunun tamamen kan içerisinde olduğu, silahın ise 2 koltuk arasında arka kısımda olduğu görüldü.