Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Körfezde büyük temizlik başlıyor

Körfezde büyük temizlik başlıyor

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Körfezde büyük temizlik başlıyor
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Körfezi'nde yaşanan kirlilik için harekete geçiyor. Bakanlık, körfez tabanında yer alan dip malzemesinin ortamdan alınması uygulama projesi için, sığ sismik ölçümleri ile batimetrinin çıkarılması, körfez içini temsil edecek nitelikte sondaj ölçümlerinin yapılması, tarama malzemesinin hacmi, derinliği, bertarafı ve körfez içi su kalitesinin belirlenmesi amaçlı fizibilite projesinin hazırlanacağını, ihalenin 12 Nisan'dan yapılıp işin 210 günde tamamlanacağını açıkladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Körfezde büyük temizlik başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN