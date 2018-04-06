Körfezde büyük temizlik başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Fethiye Körfezi'nde yaşanan kirlilik için harekete geçiyor. Bakanlık, körfez tabanında yer alan dip malzemesinin ortamdan alınması uygulama projesi için, sığ sismik ölçümleri ile batimetrinin çıkarılması, körfez içini temsil edecek nitelikte sondaj ölçümlerinin yapılması, tarama malzemesinin hacmi, derinliği, bertarafı ve körfez içi su kalitesinin belirlenmesi amaçlı fizibilite projesinin hazırlanacağını, ihalenin 12 Nisan'dan yapılıp işin 210 günde tamamlanacağını açıkladı.