Sözen, MATİK üyelerini ağırladı

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Tenis İhtisas Kulübü Başkanı Ayşe Çetin Önal ve Side Tenis Kulübü Başkanı Murat Esin ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ziyarette ilçede tenis sporunun gelişimi hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Sözen tenis sporunun gelişmesi için her zaman işbirliğine hazır olduklarını belirterek, bu yöndeki çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Sözen, Manavgat Tenis İhtisas Kulübü ve Side Tenis Kulübü'ne teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi. Manavgat Tenis İhtisas Kulübü ve Side Tenis Kulübü ise Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.