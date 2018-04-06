Tecrübe kurtardı

Antalya Serbest Bölge
'de önceki gün sabah saatlerinde çıkan yangının ardından bölgedeki teknelerin temizlik çalışması sürüyor. Yangının büyümemesine en büyük etkenin Antalya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin zamanında müdahalesi olduğu vurgulandı. İtfaiyenin bütün bölgelerden ekiplerini 5 dakika içinde sevk etmesinin bir tecrübe gerektirdiği kaydedildi. MADDİ ZARAR FAZLA ABARTILMASIN
Firma yetkilileri yangının izlerini silip çalışmaların normale dönmesi için yoğun çaba harcıyor. Kesin hasar tespitinin sigorta şirketinin yapacağı çalışmanın ardından belirleneceği bildirildi. Hasarın ilk belirlemeye göre 50 milyon dolar olarak ifade edildiği ancak gerçek rakamın 10-15 milyon doları geçmeyeceği vurgulandı. FELAKETTEN DÖNÜLDÜ
ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, yangına ihbarın yapılmasının ardından 5 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi. Gürses, "Tek tesellimiz can kaybı olmaması. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ve olağanüstü çabası büyük bir felaketi önledi. Yangın diğer tersanelere de sıçrasaydı bölgemiz büyük yara alırdı. Tüm ekipleri tebrik ediyoruz" dedi.