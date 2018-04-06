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Turizme yeni bir soluk

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Turizme yeni bir soluk
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Dünya Sağlık, Spor, Alternatif Turizm Kongresi ve Sergisi (HESTOUREX 2018 ) ANFAŞ Expo Center'de kapılarını açtı. Fuarın Danışma Kurulu Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkanı Emin Çakmak, organizasyon kapsamında 50 bine yakın ikili görüşme gerçekleştirilmesinin beklendiğini, fuarda 7 bölge, 81 ilin gastronomi temasının işlendiğini dile getirdi.

ALTERNATİF TURİZM
Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise, HESTOUREX ile turizmle ilgili önemli bir fuar eksiğinin kapatıldığını ifade etti. 'nın turizmdeki başarısını bugüne kadar deniz, kum ve güneşe yaslanarak sağladığını dile getiren Karaloğlu, "Bundan şikayetimiz yok ama Antalya sadece bu değil. Antalya'da çok önemli turizm imkanları var. Alternatif turizm çeşitlerimizi HESTOUREX ile göstermeye çalışıyoruz" dedi.

8 NİSAN'A KADAR AÇIK
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün 2018'e çok iyi başladığını, 2018'in Türk turizminde rekor yılı olacağını ifade etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı de, Antalya'nın G-20 Liderler Zirvesi, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı ve botanik EXPO gibi önemli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Türkiye turizmini 12 aya yaymak, kitle turizm hareketlerinden ayrı, nitelikli turizm hareketi sağlamak amacıyla Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun destekleriyle düzenlenen, Ekonomi, Sağlık, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm ile Kalkınma bakanlıklarının desteklediği fuar, 8 Nisan'a kadar açık kalacak.
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Turizme yeni bir soluk
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