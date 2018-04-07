Çavuşoğlu’nun okul anıları

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, memleketi Antalya
'nın Alanya ilçesinde mezun olduğu ilkokulu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde isminin verildiği Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip, müzik dinletisini ilgiyle izleyen Çavuşoğlu, okul bahçesine zeytin ağacı dikti. ESKİ GÜNLERİ HATIRLADI
Çavuşoğlu, daha sonra yakındaki Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'ni de ziyaret etti. Öğrencilerle merdivende hatıra fotoğrafı çektiren Çavuşoğlu, ardından aynı mahallede mezun olduğu Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu'na geçti. Burada mezun olduğu ilkokulun sınıflarını gezen Çavuşoğlu, beraberindekilere anılarını anlattı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Alanya Yeni Camisi
'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşların sevgi gösterisi arasında esnafı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu son olarak Alanyaspor ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışını yaptı.