Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Çavuşoğlu’nun okul anıları

’nun okul anıları

Dışişleri Bakanı Mevlüt , adının verildiği okulu açtı, eğitim gördüğü okulda anılarını tazeledi

MEHMET AL Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018
Çavuşoğlu’nun okul anıları
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt , memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde mezun olduğu ilkokulu ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu eşi Hülya Çavuşoğlu ile birlikte Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde isminin verildiği Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Öğretmen ve öğrencilerle sohbet edip, müzik dinletisini ilgiyle izleyen Çavuşoğlu, okul bahçesine zeytin ağacı dikti.

ESKİ GÜNLERİ HATIRLADI
Çavuşoğlu, daha sonra yakındaki Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi'ni de ziyaret etti. Öğrencilerle merdivende hatıra fotoğrafı çektiren Çavuşoğlu, ardından aynı mahallede mezun olduğu Aynur Hasan Sipahioğlu İlkokulu'na geçti. Burada mezun olduğu ilkokulun sınıflarını gezen Çavuşoğlu, beraberindekilere anılarını anlattı. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Alanya 'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşların sevgi gösterisi arasında esnafı ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu son olarak Alanyaspor ürünlerinin satılacağı mağazanın açılışını yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu’nun okul anıları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN