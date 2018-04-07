Cesedi barajda bulundu

BURDUR
'UN Bucak ilçesinde kendisinden haber alınamayan gencin cansız bedenine dün baraj gölünde ulaşıldı. Aşçı olarak çalışan 27 yaşındaki İsmail Duran, ailesinin yanına gitmek için arkadaşından aldığı otomobille yola çıktı ve bir daha ulaşılamadı. Ailesi de Duran'a ulaşamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. AİLESİ YIKILDI
Çalışma başlatan görevliler, aracı Onaç Barajı kenarında park halinde buldu. Çalışmaları bu bölgeye kaydıran görevlilere AFAD
ekipleri de destek verdi. İsmail Duran'ın anne ve babasıyla ikizi de baraja gelerek çalışmaları takip etti. Dalgıç polisler kıyıya yaklaşık 2-3 metre mesafede İsmail Duran'ın cansız bedenine ulaştı. İsmail Duran'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.