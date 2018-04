BUGÜN NELER OLDU

Avukat Doğaç Can Denizer , bürosunu hizmete açtı. Açılış kurdelesini Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ile birlikte eki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kumbul ve Tülin Özkan'ın kestiği törene katılanlar Doğaç Can Denizer'e meslek hayatında başarı diledi. Denizer Avukatlık Bürosu'nun tasarımı da açılışa katılanlardan tam not aldı.