FETÖ’cü valiye 7 yıl 6 ay hapis

FETÖ
'NÜN darbe girişiminin ardından örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski Antalya
Vali Yardımcısı Bilal Çelik, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ Antalya
8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çelik, avukatı ve yakınları katıldı. Çelik, savunmasında ByLock kullanmadığını, tespitinde hata olduğunu öne sürerek, aleyhine beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.