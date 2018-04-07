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’cü valiye 7 yıl 6 ay hapis

Giriş Tarihi: 7.4.2018
FETÖ’cü valiye 7 yıl 6 ay hapis
'NÜN darbe girişiminin ardından örgüt üyesi olduğu iddiasıyla açılan davada tutuklu yargılanan eski Antalya Vali Yardımcısı Bilal Çelik, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ
8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çelik, avukatı ve yakınları katıldı. Çelik, savunmasında ByLock kullanmadığını, tespitinde hata olduğunu öne sürerek, aleyhine beyanda bulunan tanıkların ifadelerini kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak'tan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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FETÖ’cü valiye 7 yıl 6 ay hapis
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