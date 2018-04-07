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Kemer’de bitti

Giriş Tarihi: 7.4.2018
Kemer’de Taş Devri bitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , Kemer ilçesi Liman Caddesi'nde 5 ayda tamamlama söz verdikleri kentsel tasarım projesini 1,5 ay önce bitireceklerini müjdeledi. Başkan Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ile birlikte ilçedeki yatırımlarını inceledi.

TAŞ DEVRİ ARTIK SONA ERDİ
Başkan Menderes Türel, "Çalışmaya başladığımızda tarih 7 Ocak'tı. Esnafa sözümüz aslında Mayıs sonuna kadar çalışmaları tamamlamaktı. Projeyi 3.5 ayda tamamlamış olacağız. Yeni sezona da Kemer'i bomba gibi hazırlamış olacağız" dedi. İlçe girişindeki kilit taşı nedeniyle '' esprilerinin yapıldığını da hatırlatan Türel, "Kemer taş devrini tamamlasın dedik. Sıcak asfaltla Kemer'in girişini düzenledik. Kemer'i taş devrinden kurtardık' diye konuştu.
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Kemer’de Taş Devri bitti
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