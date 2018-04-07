Kemer’de Taş Devri bitti

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Kemer ilçesi Liman Caddesi'nde 5 ayda tamamlama söz verdikleri kentsel tasarım projesini 1,5 ay önce bitireceklerini müjdeledi. Başkan Türel, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç ve AK Parti Kemer İlçe Başkanı İsmail Selami Minta ile birlikte ilçedeki yatırımlarını inceledi. TAŞ DEVRİ ARTIK SONA ERDİ
Başkan Menderes Türel, "Çalışmaya başladığımızda tarih 7 Ocak'tı. Esnafa sözümüz aslında Mayıs sonuna kadar çalışmaları tamamlamaktı. Projeyi 3.5 ayda tamamlamış olacağız. Yeni sezona da Kemer'i bomba gibi hazırlamış olacağız" dedi. İlçe girişindeki kilit taşı nedeniyle 'Taş devri
' esprilerinin yapıldığını da hatırlatan Türel, "Kemer taş devrini tamamlasın dedik. Sıcak asfaltla Kemer'in girişini düzenledik. Kemer'i taş devrinden kurtardık' diye konuştu.