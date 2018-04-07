Kepez’in karnesi başarıyla dolu

Antalya
Kepez Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, geçen yılın değerlendirmesinin de yapıldığı 40 maddenin görüşülmesiyle tamamlandı. Geçen yılın performans programındaki 257 adet projenin 237'sini gerçekleştirdiklerini açıklayan Tütüncü, 2017 yılı bütçesi olarak önerdikleri 284 milyonun yüzde 102'sini elde ettiklerini hatırlattı. Tütüncü, "Bütçemizde yüzde 94'lük gerçekleşme meydana getirmişiz. 2017 yılında Kepez'de rekora imza attık" diye konuştu. Tütüncü, 2018 yılında da aynı tempoda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.